تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات B04 مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

في هذا الموسم يشارك باير ليفركوزن في ثلاث مسابقات. يكشف لكم SPOX أين يمكنكم متابعة المباريات مباشرة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

يُطالب باير ليفركوزن هذا الموسم بتحديات على الصعيدين المحلي والدولي. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزوّدين مختلفين.

هنا ستعرفون أي القنوات تنقل مباريات باير ليفركوزن.

مشاهدة باير ليفركوزن في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في الدوري الألماني يتقاسم هذا الموسم Sky وDAZN حقوق نقل المباريات. ستشاهدون مباريات الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت حصريًا على Sky

ستجدون البث المباشر لقناة التلفزيون المدفوع على WOW وفي تطبيق SkyGo.

DAZN تعرض الدوري الألماني (البوندسليغا) هذا الموسم من جهة عبر «الكونفرنس». أيام السبت وكذلك خلال الأسابيع الإنجليزية، يمكنكم مشاهدة المباريات بالتوازي ضمن «كونفرنس البوندسليغا» على DAZN. إضافةً إلى ذلك، تنقل القناة المدفوعة مباريات يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. وتعرض DAZN البوندسليغا عبر البث المباشر على موقعها الإلكتروني أو في تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة البوندسليغا هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. تعرض Sat.1 المباريات في مواعيد مختارة، مثلًا عند افتتاح مرحلتي الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل عطلة الشتاء. وبعد استحواذ Sky، أصبح RTL مسؤولًا أيضًا عن بعض عمليات نقل مواجهات البوندسليغا على التلفزيون المجاني.

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن بشكل أساسي مباشرةً على DAZN. هناك ستشاهدون 186 من أصل 203 مباريات مباشرةً كمباريات منفردة أو ضمن البثّ الموحّد.

إضافةً إلى ذلك، ينقل Amazon Prime Video البطولة في بث مباشر عبر الإنترنت. يوم الثلاثاء تشاهدون هناك مباراة قمة مختارة مباشرةً وحصريًا.

إذا بلغ باير ليفركوزن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فستُنقل المباراة مباشرةً وبالكامل على التلفزيون المجاني. وسيتم عرض المباراة حينها على ZDF.

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) هذا الموسم مباشرةً وبشكل كامل على التلفزيون المدفوع وعبر البث المباشر. إضافةً إلى ذلك، تُعرض في كل دور من أدوار الكأس مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

أما النقل المجاني لكأس ألمانيا على التلفزيون فتتولاه قناتا ARD وZDF.

SPOX يتابع لكم مباريات مختارة لباير ليفركوزن عبر التغطية الحية (Liveticker). يمكنكم العثور على التغطيات الحية لمباريات B04 على موقعنا الإلكتروني. من هنا.

التأسيس01 يوليو 1904 
ألقاب الدوري1
ألقاب الكأس2
ألقاب الدوري الأوروبي1
أكثر اللاعبين مشاركةروديغر فولبورن (477 مباراة)
