يُطالب باير ليفركوزن هذا الموسم بتحديات على الصعيدين المحلي والدولي. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزوّدين مختلفين.

في الدوري الألماني يتقاسم هذا الموسم Sky وDAZN حقوق نقل المباريات. ستشاهدون مباريات الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت حصريًا على Sky.

ستجدون البث المباشر لقناة التلفزيون المدفوع على WOW وفي تطبيق SkyGo.

DAZN تعرض الدوري الألماني (البوندسليغا) هذا الموسم من جهة عبر «الكونفرنس». أيام السبت وكذلك خلال الأسابيع الإنجليزية، يمكنكم مشاهدة المباريات بالتوازي ضمن «كونفرنس البوندسليغا» على DAZN. إضافةً إلى ذلك، تنقل القناة المدفوعة مباريات يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. وتعرض DAZN البوندسليغا عبر البث المباشر على موقعها الإلكتروني أو في تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة البوندسليغا هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. تعرض Sat.1 المباريات في مواعيد مختارة، مثلًا عند افتتاح مرحلتي الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل عطلة الشتاء. وبعد استحواذ Sky، أصبح RTL مسؤولًا أيضًا عن بعض عمليات نقل مواجهات البوندسليغا على التلفزيون المجاني.

Getty

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن بشكل أساسي مباشرةً على DAZN. هناك ستشاهدون 186 من أصل 203 مباريات مباشرةً كمباريات منفردة أو ضمن البثّ الموحّد.

إضافةً إلى ذلك، ينقل Amazon Prime Video البطولة في بث مباشر عبر الإنترنت. يوم الثلاثاء تشاهدون هناك مباراة قمة مختارة مباشرةً وحصريًا.

إذا بلغ باير ليفركوزن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فستُنقل المباراة مباشرةً وبالكامل على التلفزيون المجاني. وسيتم عرض المباراة حينها على ZDF.

Getty

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) هذا الموسم مباشرةً وبشكل كامل على التلفزيون المدفوع وعبر البث المباشر. إضافةً إلى ذلك، تُعرض في كل دور من أدوار الكأس مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

أما النقل المجاني لكأس ألمانيا على التلفزيون فتتولاه قناتا ARD وZDF.

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات B04 مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ نبذة عن النادي