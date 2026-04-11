يُطالب باير ليفركوزن هذا الموسم بخوض منافسات على الساحتين المحلية والدولية. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرةً، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستعرفون أي القنوات تبث مباريات باير ليفركوزن.

باير ليفركوزن، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض/يبث مباريات B04 مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة باير ليفركوزن في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في الدوري الألماني يتقاسم هذا الموسم Sky وDAZN حقوق نقل المباريات. وستشاهدون مباريات يوم الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت حصريًا على Sky.

يمكنكم العثور على بث القناة التلفزيونية المدفوعة عبر WOW وفي تطبيق SkyGo.

تعرض DAZN الدوري الألماني هذا الموسم من جهة ضمن بثّ «الكونفرانس». أيام السبت وكذلك خلال الأسابيع الإنجليزية، يمكنكم مشاهدة المباريات بالتوازي ضمن «كونفرانس» الدوري الألماني على DAZN. وإضافةً إلى ذلك، ينقل مزوّد التلفزيون المدفوع مباريات يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. وتعرض DAZN الدوري الألماني عبر البث المباشر على موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. تعرض Sat.1 المباريات في مواعيد مختارة، مثلًا في افتتاح مرحلة الذهاب ومرحلة الإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. وبعد استحواذ Sky، أصبحت RTL أيضًا مسؤولة عن بعض عمليات نقل مواجهات الدوري الألماني على التلفزيون المجاني.

Getty

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن مباشرةً بشكل أساسي على DAZN. هناك تشاهدون 186 من أصل 203 مباريات مباشرةً كمباريات منفردة أو ضمن البثّ الموحّد.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل Amazon Prime Video البطولة في بث مباشر عبر الإنترنت. يوم الثلاثاء تشاهدون هناك مباراة قمة مختارة مباشرةً وحصريًا.

إذا بلغ باير ليفركوزن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فستُنقل المباراة مباشرةً وبالكامل على التلفزيون المجاني. وسيتم عرض المباراة حينها على ZDF.

Getty

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) هذا الموسم مباشرةً وبشكل كامل على التلفزيون المدفوع والبث المباشر عبر الإنترنت. وإضافةً إلى ذلك، تُعرض في كل دور من أدوار الكأس مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

أما البث المجاني لكأس ألمانيا على التلفزيون فتتولاه كلٌّ من ARD وZDF.

