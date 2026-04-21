Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayer Leverkusen LogoGetty Images
GOAL

ترجمه

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات B04 مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

في هذا الموسم يشارك باير ليفركوزن في ثلاث مسابقات. يكشف لكم SPOX أين يمكنكم متابعة المباريات في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة.

باير ليفركوزن مطالب هذا الموسم على الساحة الوطنية والدولية. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرة، تحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستعرفون أي القنوات تبث مباريات باير ليفركوزن.

في البوندسليغا يتقاسم هذا الموسم Sky وDAZN نقل المباريات. مباريات الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت تشاهدونها حصريًا لدى Sky

بث البث المباشر لقناة التلفزيون المدفوع تجدونه على WOW وفي تطبيق SkyGo.

باير ليفركوزن crest
بايرن ميونخ crest
DAZN يعرض الدوري الألماني هذا الموسم من جهة في البثّ الموحّد. أيام السبت وكذلك في الأسابيع الإنجليزية تشاهدون على DAZN المباريات بالتوازي في بثّ الدوري الألماني الموحّد. بالإضافة إلى ذلك ينقل المرسل التلفزيوني المدفوع مباريات يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. DAZN يعرض الدوري الألماني في البث المباشر على موقعه الإلكتروني أو في تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. Sat.1 يعرض المباريات في مواعيد مختارة مثلًا عند افتتاح مرحلة الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. بعد الاستحواذ على Sky يتولى كذلك RTL مسؤولية بعض عمليات نقل مواجهات الدوري الألماني على التلفزيون المجاني.

Robert AndrichGetty

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن بشكل أساسي على DAZN مباشرة. 186 من أصل 203 مباراة تشاهدونها هناك مباشرة كمباريات منفردة أو ضمن البث الموحد.

بالإضافة إلى ذلك، ينقل Amazon Prime Video البطولة الملكية عبر البث المباشر. يوم الثلاثاء تشاهدون هناك مباراة قمة مختارة مباشرة وحصريًا.

إذا وصل باير ليفركوزن هذا الموسم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم نقل المباراة مباشرة وبالكامل على التلفزيون المجاني. وستُعرض المباراة حينها على ZDF.

Kasper HjulmandGetty

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا DFB هذا الموسم مباشرة وبشكل كامل على التلفزيون المدفوع والبث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض في كل دور من أدوار الكأس مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

بالنسبة للنقل المجاني لكأس ألمانيا DFB على التلفزيون، تتولى ARD وZDF المسؤولية.

SPOX يتابع مباريات مختارة لباير ليفركوزن من أجلكم عبر المتابعة المباشرة. تجدون المتابعات المباشرة لمباريات B04 على صفحتنا الرئيسية. من هنا.

التأسيس01. يوليو 1904 
ألقاب الدوري1
ألقاب الكأس2
ألقاب الدوري الأوروبي1
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتروديغر فولبورن (477 مباراة)
