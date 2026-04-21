باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات B04 مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

باير ليفركوزن مطالب هذا الموسم على الساحة الوطنية والدولية. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرة، تحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

في البوندسليغا يتقاسم هذا الموسم Sky وDAZN نقل المباريات. مباريات الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت تشاهدونها حصريًا لدى Sky.

بث البث المباشر لقناة التلفزيون المدفوع تجدونه على WOW وفي تطبيق SkyGo.

DAZN يعرض الدوري الألماني هذا الموسم من جهة في البثّ الموحّد. أيام السبت وكذلك في الأسابيع الإنجليزية تشاهدون على DAZN المباريات بالتوازي في بثّ الدوري الألماني الموحّد. بالإضافة إلى ذلك ينقل المرسل التلفزيوني المدفوع مباريات يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. DAZN يعرض الدوري الألماني في البث المباشر على موقعه الإلكتروني أو في تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. Sat.1 يعرض المباريات في مواعيد مختارة مثلًا عند افتتاح مرحلة الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. بعد الاستحواذ على Sky يتولى كذلك RTL مسؤولية بعض عمليات نقل مواجهات الدوري الألماني على التلفزيون المجاني.

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن بشكل أساسي على DAZN مباشرة. 186 من أصل 203 مباراة تشاهدونها هناك مباشرة كمباريات منفردة أو ضمن البث الموحد.

بالإضافة إلى ذلك، ينقل Amazon Prime Video البطولة الملكية عبر البث المباشر. يوم الثلاثاء تشاهدون هناك مباراة قمة مختارة مباشرة وحصريًا.

إذا وصل باير ليفركوزن هذا الموسم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم نقل المباراة مباشرة وبالكامل على التلفزيون المجاني. وستُعرض المباراة حينها على ZDF.

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا DFB هذا الموسم مباشرة وبشكل كامل على التلفزيون المدفوع والبث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض في كل دور من أدوار الكأس مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

بالنسبة للنقل المجاني لكأس ألمانيا DFB على التلفزيون، تتولى ARD وZDF المسؤولية.

التأسيس 01. يوليو 1904 ألقاب الدوري 1 ألقاب الكأس 2 ألقاب الدوري الأوروبي 1 صاحب الرقم القياسي في المشاركات روديغر فولبورن (477 مباراة)

