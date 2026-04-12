يواجه باير ليفركوزن في هذا الموسم تحديات على الصعيدين المحلي والدولي. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرة، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا تعرفون القنوات التي تنقل مباريات باير ليفركوزن.

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات B04 مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة باير ليفركوزن في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في البوندسليغا تتقاسم Sky وDAZN نقل المباريات هذا الموسم. حيث يمكنكم مشاهدة مباريات الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت حصريًا على Sky.

ستجدون بث القناة التلفزيونية المدفوعة عبر WOW وفي تطبيق SkyGo.

DAZN يعرض الدوري الألماني هذا الموسم من جهة ضمن البث الموحّد (كونفرانس). أيام السبت وكذلك خلال الأسابيع الإنجليزية يمكنكم مشاهدة المباريات بالتوازي على DAZN ضمن كونفرانس الدوري الألماني. بالإضافة إلى ذلك، ينقل القناة التلفزيونية المدفوعة مباريات يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. ويعرض DAZN الدوري الألماني عبر البث المباشر على موقعه الإلكتروني أو في تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. يعرض Sat.1 المباريات في مواعيد مختارة، مثلًا عند افتتاح مرحلة الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. وبعد استحواذ Sky يتولى RTL أيضًا مسؤولية بعض عمليات نقل مواجهات الدوري الألماني على التلفزيون المجاني.

Getty

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن بشكل أساسي مباشرةً على DAZN. هناك تشاهدون 186 من أصل 203 مباراة مباشرةً كمتابعة منفردة أو ضمن البث المتعدد (الكونفرنس).

إضافةً إلى ذلك، تنقل Amazon Prime Video دوري الأبطال عبر البث المباشر. يوم الثلاثاء يمكنكم مشاهدة مباراة قمة مختارة مباشرةً وحصريًا هناك.

إذا بلغ باير ليفركوزن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فسيتم بث المباراة مباشرةً وبالكامل على التلفزيون المجاني. وسيتم عرض المباراة حينها على ZDF.

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) هذا الموسم مباشرةً وبالكامل على التلفزيون المدفوع وعبر البث المباشر. وإضافةً إلى ذلك، تُعرض في كل دور من الكأس مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

بالنسبة للبث المجاني لكأس ألمانيا على التلفزيون، تتولى كل من ARD وZDF ذلك.

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض/ينقل مباريات B04 مباشرةً على التلفزيون والبث المباشر؟

يتابع SPOX مباريات مختارة لباير ليفركوزن لكم عبر التغطية النصية المباشرة. تجدون التغطيات النصية لمباريات B04 على موقعنا الإلكتروني. من هنا.

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات B04 مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ نبذة عن النادي