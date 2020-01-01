بايرن يفكر في بيع توليسو ويبدأ التفاوض مع نوير

التحضيرات للصيف القادم بدأت في النادي الألماني

يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني، في القيام ببيع كورينتين توليسو لاعب وسطه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لعدم حاجة الفريق لخدماته.

توليسو انضم لبايرن قادماً من ليون الفرنسي في صيف عام 2017، بمبلغ قياسي وصلت قيمته 41.5 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2022.

اللاعب فشل في حجز مكان أساسي له مع الفريق، بسبب الإصابات من ناحية، وفشله في إثبات قدراته من ناحية أخرى سواء مع نيكو كوفاتش أو المدرب الحالي هانز فليك.

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صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن رغبة بايرن في التخلي عن توليسو، بعدما تراجع مركزه بترتيب لاعبي الوسط بالفريق البافاري، حيث يأتي الخيار السادس من بين باقي اللاعبين.

ويطمح بايرن في التخلص من الفرنسي، لمواصلة حملة الإحلال والتجديد التي يمر بها الفريق الفترة الماضية، لتعزيز الصفوف بالمزيد من الخيارات التي يمكنها صناعة الفارق على مدار السنوات القادمة.

وكان توليسو قد لعب 4 مباريات تنافسية فقط مع بايرن الموسم الماضي، نظراً لمعاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها بشهر سبتمبر.

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وعلى جانب آخر يستعد النادي الألماني في الدخول بمفاوضات مكثفة مع حارسه مانويل نوير، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد في أقرب فرصة ممكنة.

ويستمر عقد اللاعب البالغ من العمر 33 سنة حتى 2021، لذلك يريد بايرن التجديد له قبل الدخول في العام الأخير من عقده، ويصبح مهدداً بخسارته بالمجان.