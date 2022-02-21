بايرن يعود من أجل حكيمي وعقبتان لإتمام الصفقة

تحدثت تقارير في إسبانيا عن بحث بايرن ميونخ عن ظهير أيمن ودخول ثلاثة لاعبين الترشيحات، منهم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بي إس جي.

ويملك البافاري حالياً على الطرف الأيمن الثنائي بنجامين بافارد وبونا سار، ولكن لم يقدم كلاهما المستوى والمهام المطلوبة من قبل مدرب الفريق يوليان ناجلسمان.

من رشحت التقارير لدعم الجبهة اليمنى في بايرن؟

قال موقع "fichajes" الإسباني إن ثلاثة لاعبين دخلوا قائمة المرشحين لدعم مركز الظهير الأيمن لبايرن، ومنهم حكيمي، ولكنه ليس على رأسهم.

ويتصدر الترشيحات ريدل باكو المتألق مع فولفسبورج الموسم الحالي، ويعد الأقرب بسبب لعبه في ألمانيا ومعرفته بالأجواء، وكون سعره يتراوح في حدود 20 مليون يورو.

الأسم الثاني هو لاعب مانشستر يونايتد أرون وان بيساكا، والذي دخل القائمة بسبب تراجع دوره مع وصول رالف رانجنيك لتدريب الفريق.

وماذا عن حكيمي؟

التقرير قال إن حكيمي يبقى ضمن دائرة اهتمامات بايرن ولكن الأخير يدرك صعوبة إتمام الصفقة بسبب ارتفاع قيمته المالية وصعوبة تفريط باريس سان جيرمان في خدماته على الرغم من الصعوبات التي يواجهها وعدم تقديم أفضل مستوياته.

وليست المرة الأولى التي يرتبط بها البافاري بالمغربي، إذ حاول ضمه وقت أن كان لاعباً في بوروسيا دورتموند، كما تم ربطه به الصيف الماضي.

لماذا يبحث بايرن عن ظهير أيمن جديد؟

وتحدثت تقارير ألمانية عدة عن توجه بايرن لدعم يمين دفاعه بسبب تراجع مستوى بافارد الكبير هذا الموسم، وعدم مناسبته لخطة ناجلسمان.

ولم يقنع بونا سار منذ انضمامه من مارسيليا، بالإضافة لتكرر إصاباته، مما جعله خارج الحسابات لشغل المركز بصفة دائمة.

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