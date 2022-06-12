بايرن يعلن الهدنة: الأمور مع ليفاندوفسكي سوف تسير على ما يرام

العملاق البافاري يحاول أن يلطف الأجواء مع ليفاندوفسكي..

يبدو أن فريق بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بعد في المحافظة على نجم الهجوم الخاص به، روبرت ليفاندوفسكي، من الانتقال في الصيف الحالي.

وكانت التقارير قد ربطت اللاعب البولندي بالانتقال إلى صفوف برشلونة، على الرغم من تعنت إدارة العملاق البافاري في تركه للخروج.

وبحسب ما قاله حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه يرى أن الأمور سوف تسير على ما يرام في الفترة المقبلة.

ماذا قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ؟

هناك المزيد من الحديث عن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي بسبب الضغط الذي فرضه اللاعب على إدارة بايرن، فالعديد من الأندية تهتم به وتريد أن تستفيد من حقيقة أنه يريد مغادرة ألمانيا.

وحول ذلك قال حسن: "ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023 ونحن سعداء للغاية بوجوده هنا، أعتقد الآن أن الأمور ستسير على ما يرام".

وواصل: "نحن نعرف ما لدينا معه وهو يعرف ما لديه هنا، نحن نتحدث عن تعليقاته العامة وبالنسبة لنا على الجميع الهدوء".

وأردف: "بشكل عام، نحاول تقوية فريقنا، نحن نعمل على عدة خيارات في الهجوم، فسوق الانتقالات ليس سهلاً، فهو يعتمد دائمًا على الإمكانيات المالية للنادي".

واختتم: "لا أريد التحدث عن لاعبين من أندية أخرى، لكن بالطبع لا يمكننا أن نثق فقط في خيار واحد لتعزيز هجومنا".

ماذا عن موقف ليفاندوفسكي من هذا الحديث؟

حتى الآن لم يرد المهاجم البولندي على ما قاله المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ، لكن رغبة ليفاندوفسكي واضحة منذ البداية، فهو يود الرحيل وخوض تجربة جديدة.

جدير بالذكر أن نجم العملاق البافاري يحظى باهتمام واضح من قبل برشلونة الذي وضعه على قمة أولوياته هذا الصيف، بجانب فريق مانشستر يونايتد الذي بات يراقب الوضع مؤخرًا.

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