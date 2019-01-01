بايرن ميونيخ يواصل تعاقداته مع المراهقين بضم كريس ريتشارد

كريس ريتشارد في بايرن ميونيخ مقابل مليون ونصف يورو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل بايرن ميونيخ تعاقداته مع اللاعبين الشباب بتعاقده مع الشاب كريس ريتشارد قادمًا من دالاس الأمريكي بعد 5 أيام فقط من فتح باب سوق الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وارتبط الشاب ريتشارد بالعديد من المفاوضات مع أندية داخل ألمانيا وخارجها، حيث كان إيفرتون وفالنسيا و نابولي من المهتمين بالتعاقد معه.

وشارك اللاعب رفقة فريقه في كأس الأبطال الدولية والتي انطلقت قبل بداية الموسم بمشاركة عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقدم ريتشارد أداء جيدًا في مشاركاته أمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان، ما جعل الكثيرون يتحدثون عن موهبته التي على وشك البزوغ في أوروبا.

وسينضم اللاعب إلى فريق بايرن ميونيخ تحت 21 عامًا وسيشارك مع الفريق البافاري فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي محليًا وأوروبيًا.