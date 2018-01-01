بايرن ميونيخ يواصل انتصاراته بثلاثية في مرمى فرانكفورت

بايرن يحقق الفوز على فرانكفورت ويواصل صراعه مع دورتموند

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق بايرن ميونيخ فوزًا هامًا على حساب مضيفه أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وواصل بايرن ميونيخ سلسلة نتائجه الإيجابية في صراعه مع بوروسيا دورتموند على صدارة البوندسليجا، حيث حقق فوزه الثالث تواليًا بشباك نظيفة.

وسارت المباراة في بدايتها على نحو متكافئ نسبيًا، مع وجود أفضلية بسيطة لصالح بايرن ميونيخ، إلا أن فرانكفورت بدا ندًا قويًا في البداية.

وفي النصف ساعة الأولى لم يقم الفريقان بعمل الكثير من الهجمات الخطيرة، على الرغم من لعبهما بشكل جيج، إلا أن الفرص على المرمى كانت قليلة في البداية.

وفي حدود الدقيقة الخامسة والثلاثين، نجح فرانك ريبيري في تجسيل الهدف الأول لصالح الفريق البافاري بعد تسديدة محكمة سكنت شباك فرانكفورت وأعلنت عن تقدم الفريق البافاري بهدف أول.

ولم يشهد شوط المباراة الثاني أي جديد سواء من قبل بايرن ميونيخ او من قبل فرانكفورت، لينتهي على وقع تقدم البايرن بهدف واحد مقابل لا شيء.

في الشوط الثاني بدأت المباراة بنفس السيناريو، ولم تشهد الدقائق الأولى من النصف الثاني من المباراة أي تهديد مباشر لهذا المرمى أو ذاك.

وفي الدقيقة 79 نجح فرانك ريبيري في إضافة الهدف الثاني له شخصيًا وللبايرن، قبل أن يسجل رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى النقطة 36 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أينتراخت فرانكفورت عند النقطة 27 في المركز الخامس.