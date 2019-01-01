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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونيخ يواجه ليفركوزن بدون نوير

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Getty Images
حارس البافاري تعرض لإصابة في يده..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

يغيب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ عن مواجهة الفريق في البوندسليجا ضد باير ليفركوزن يوم السبت.

 

جاء ذلك بعد أن كشف النادي عن تعرضه لإصابة في يده اليمنى خلال التدريبات.

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بذلك تأكد بقاء اللاعب في ميونيخ وعدم سفره مع الفريق، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن مدى خطورة الإصابة.

وتعرض نوير حارس مرمى شالكه السابق لـ3 إصابات في القدم، آخرها ما أبعدته طوال الموسم الماضي حتى عاد في كأس العالم 2018، الذي شهد خروج حامل اللقب الألماني من الدور الأول.

يذكر أن تلك الإصابة هي إصابة نوير الأولى في اليد، وسيحل سفين أولريتش بديلاً له.

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