بايرن ميونيخ ينافس أتلتيكو مدريد على حارس شالكة

النادي الألماني يقاتل للاحتفاظ به بصفوف الفريق

دخلت العديد من أندية أوروبا، في صراع محتدم من أجل التعاقد مع حارس شالكة أليكساندر نوبيل هذا الصيف.

نوبيل يعتبر من أبرز مواهب الحراسة في الدوري الألماني، وينتهي عقده مع شالكة في عام 2020، دون التوصل لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

تقارير صحفية أكدت سعي شالكة لتمديد عقد اللاعب، وهو ما كشف عنه جوشين شنايدر المدير الرياضي للنادي في تصريحاته الأخيرة.

وقال شنايدر:"سنفعل كل ما لدينا من أجل الحفاظ عليه ولكن لا يمكن الوعد بأي شيء".

ويأتي ذلك وسط عروض جدية لضم الحارس الألماني الشاب، من أندية بايرن ميونيخ، روما وأتلتيكو مدريد.

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شالكة الآن يستعد للتعاقد مع حارس جديد وهو ماركوس شوبيرت، ولكنه أبدى تمسكه الواضح بنوبيل.

حقق كل شيء ممكن في كرة القدم بقميص برشلونة.. ولكن يبقى التحدي الأصعب للنجم الأرجنتيني هو تحقيق لقب لمنتخب بلاده 🇦🇷



لم يتبقى الكثير من الفرص أمام ميسي 👇 ⏳



كوبا أمريكا 2020 💫

كأس العالم 2022 💫 pic.twitter.com/I23BsEXhuW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، منافسة شرسة من عمالقة أوروبا على اللاعب، ومحاولات مستمرة من شالكة للحفاظ عليه.