بايرن ميونيخ يكتسح هانوفر ويواصل الاقتراب من القمة

فوز كاسح لبايرن ليقترب من الصدارة طمحاً في سقوط دورتموند بنفس الجولة

واصل فريق بايرن ميونيخ مطاردته لمنافسه بوروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني، بتحقيق انتصارٍ عريضٍ على هانوفر.

المباراة أقيمت على ملعب هانوفر بالجولة الخامسة عشر من البطولة، وانتهت بفوز بايرن برباعية دون رد.

المدرب نيكو كوفاتش لعب بالحارس مانويل نوير كأساسي، أمامه رباعي دفاعي مُكون من جوشوا كيميتش، نيكولاس سولي، ماتس هوملز وديفيد ألابا.

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وأما خط الوسط فتواجد به تياجو ألكانتارا، ليون جوريتسكا وتوماس مولر الذي خاض المباراة رقم 300 له مع بايرن بالدوري، وبالهجوم سيرج جنابري وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفيسكي.

الأفضلية كانت كاسحة لبايرن، حيث استحوذ بنسبة 70% مقابل 30% فقط لأصحاب الأرض والجمهور.

هكذا تمنى @paulpogba عيد ميلاد سعيد لجيسي لينجارد! 🕺😅



(📹: IG/paulpogba) pic.twitter.com/qdzMp2FzeW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

تسديدات البافاري على المرمى وصلت إلى 14، دون أن يصوب هانوفر أي كرة على المرمى طوال أحداث اللقاء.

الهدف الأول جاء مبكراً عن طريق كيميتش في الدقيقة الثانية، بينما أضاف ديفيد ألابا الثاني بالدقيقة 29.

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وفي الشوط الثاني أحرز بايرن ثنائية أخرى لسيرج جنابري بالدقيقة 53، وليفاندوفيسكي في الدقيقة 62 ليواصل تألقه وشراسته التهديفية هذا الموسم.

النتيجة ترفع رصيد بايرن إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن دورتموند المتصدر، والذي يلعب الليلة ضد فيردر بريمن بنفس الجولة.

وأما هانوفر فيعاني في المركز الأخير وفي رصيده 10 نقاط فقط.