بايرن ميونيخ يفوز بـ23 هدفاً في مباراة ودية!

رقم مهول أمام خصم لا حول له ولا قوة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق بايرن ميونيخ خصمه روتاخ إيجرن بثلاثة وعشرين هدفاً دون رد في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

البداية أتت في الدقيقة 6 بواسطة ريناتو سانشيز، ثم أضاف ليون داجاكو الهدف الثاني في الدقيقة 7، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الثالث والرابع في الدقيقتين 9 و16.

وفي الدقيقة 20 عاد ريناتو بالخامس، ثم أضاف ليفا السادس في الدقيقة 29، فيما سجل سيرجي جنابري الهدف السابع في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 38 انطلق كورنتان توليسو ليسجل الثامن، ثم التاسع والعاشر والحادي عشر في الدقائق 40 و41 و42، لينتهي الشوط الأول 11-0.

مع بداية الثاني سجل توماس مولر الهدف الثاني عشر في الدقيقة 49، تلاه كواسي أوكيري في الدقيقة 55، ثم ساربريت سينج في الدقيقة 59، قبل أن يعود مولر في الدقيقة 15.

وفي الدقيقتين 63 و67 أضاف ليون جوريتسكا هدفين، ثم سجل لارس ديتريخ هدفاً عكسياً في الدقيقة 73، فيما أضاف أوكيري الهدف التاسع عشر في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 عاد جوريتسكا وسجل الهدف العشرين، تلاه أليكساندر نولينبرجر في الدقيقة 81، ثم أوكيري من جديد في الدقيقة 82، وأخيراً اختتم مولر هذا الحفل في الدقيقة 88.