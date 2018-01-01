النتائج المباشرة
الانتقالات

بايرن ميونيخ يُفعل الشرط الجزائي بعقد هيرنانديز ويضمه بـ80 مليون يورو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
صفقة مدوية على أبواب النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، للرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد والانتقال لبايرن ميونيخ في الميركاتو الشتوي القادم.

هيرنانديز تألق مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم روسيا 2018، وكان أحد أهم العناصر في تشكيل المدرب ديديه ديشان.

ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو ويوفنتوس ينتظر

اختيارات المحررين

اللاعب استكمل سلسلة تألقه وحجز مكاناً أساسياً له في تشكيل المدرب دييجو سيميوني هذا الموسم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن بايرن سيتعاقد مع اللاعب في يناير القادم، بناء على رغبة مدربه نيكو كوفاتش.

ومن المُقرر أن يدفع بايرن 80 مليون يورو لضم هيرنانديز، وهي قيمة الشرط الجزائي بعقده مع أتليتكو.

ويطمح كوفاتش في الاستفادة بالدولي الفرنسي، لإجادته اللعب بمركز الظهير الأيسر وقلب المدافع.

أزمة واحدة تحرم برشلونة من ضم دي يونج ودي ليخت

وتأتي خطوة بايرن رقم توقيع اللاعب مؤخراً على عقد جديد يربطه بأتليتكو حتى عام 2024.

الموضوع التالي:
رئيس سانتوس يريد ضم لاعب مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
جاريث بيل: أنا هنا لألعب كرة قدم لا للرد على أحد
الموضوع التالي:
لجنة الانضباط تعاقب رئيس الشباب السعودي بعد إساءته للأهلي
الموضوع التالي:
جرافينا: إيطاليا تحتاج ليورو 2028
الموضوع التالي:
سولاري يشيد بجاريث بيل ويؤكد حذره من مواجهة العين
إغلاق