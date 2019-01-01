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بايرن ميونخ

بايرن ميونيخ يعلن إعارة موهبته إلى الدرجة الثانية

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فرانك إيفينا ينتقل إلى هولشتاين..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن إعارة لاعبه الشاب فرانك إيفينا إلى صفوف هولشتاين كايل.

 

جاء ذلك لمدة عام ونصف، يلعب خلالهم إيفينا مع الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية.

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وبذلك يتبع إيفينا البالغ من العمر 18 عاماً، مدربه السابق تيم وولتر.

وقال حسن صاليحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن:"فرانك أتى إلينا يطلب الانتقال إلى هولشتاين لخوض التحدي هناك، ولذلك وافقنا بعد أخذ كل العوامل الرياضية في الاعتبار".

وكان اللاعب الواعد قد حظي ببدايته في البوندسليجا في المباراة التي شهدت الفوز على أينتراخت فرانكفورت برباعية مقابل هدف وحيد.

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