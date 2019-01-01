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بايرن ميونيخ يسعى لضم موراتا قبل انتهاء ميركاتو الشتاء

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مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا على رادار بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

موراتا الذي لا يعيش أيامًا سعيدة مع تشيلسي، أصبح مطلبًا للبافاري في ميركاتو الشتاء، ليجاور المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

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ومن المتوقع ألا يجد موراتا نفسه في التشكيلة الأساسية للبلوز، خاصة مع ورود أنباء عن احتمالية قدوم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لقلعة ستامفورد بريدج قادمًا من ميلان.

وكان موراتا قد سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد ويوفنتوس قبل الانتقال للبلوز، ولكنه لم يسبق له اللعب في الدوري الألماني.

وفقًا لما ورد في الصحيفة الإنجليزية، فإن تشيلسي يطلب من بايرن ميونيخ ثلاثة ملايين جنيهٍ إسترليني من أجل التخلي عن موراتا على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى تحمل البافاري نصف الراتب الأسبوعي للاعب الإسباني، والذي يقدر بـ 140 ألف جنيه إسترليني.

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