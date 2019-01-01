بايرن ميونيخ يحدد سعره مقابل التخلص من بواتينج

اللاعب ليس من ضمن حسابات المدرب نيكو كوفاتش

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يحاول نادي بايرن ميونيخ الألماني، التخلص من مدافعه جيروم بواتينج، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بواتينج يبدو خارج حسابات المدرب نيكو كوفاتش للموسم الجديد، وسط تكهنات حول ضم البافاري لمدافع جديد أصغر سناً.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت رغبة بايرن في بيع اللاعب، مقابل مبلغ يصل إلى 25 مليون يورو.

ويأتي التخلي عن صاحب الـ30 عاماً، كخطوة من إدارة النادي الألماني لتجديد دماء الفريق، لمواصلة الهيمنة على البطولات المحلية بجانب الطموح الأوروبي.

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وكان بايرن قد تخلص عن كل من آرين روبن الذي أعلن اعتزاله، ماتس هوملز العائد لبوروسيا دورتموند، والفرنسي فرانك ريبيري المنتقل حديثاً لفيورنتينا.

ويبدو مستقبل بواتينج غامضاً خلال الأيام القليلة القادمة، بوجود احتمالية انتقاله للدوري الإيطالي من بوابة روما.