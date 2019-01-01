هيرنانديز: أطمح للفوز بكل شيء مع بايرن ميونيخ

لوكاس هيرنانديز يتحدث عن طموحاته مع بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز نجم نادي بايرن ميونيخ إنه يطمح لتحقيق كل الألقاب مع الفريق البافاري.

وكان هيرنانديز قد انضم إلى بايرن ميونيخ خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية كأغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني.

وبعد مشاركته مع الفريق، تحدث لوكاس عن الأجواء المختلفة في الدوري الألماني وطموحاته في رحلته الجديدة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف: "الأجواء هنا مختلفة، اللعب في أليانز أرينا يعطي دفعة لا توصف، تجعلك تقدم كل ما لديك من أجل هذا الفريق"

وتابع: "أسعى لتحقيق كل شيء هنا والفوز بكل الألقاب، أريد اللعب في بايرن ميونيخ لأكبر فترة ممكنة وأن أصبح من رموز هذا الفريق"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد حقق تعادلًا وانتصارًا في أول مباراتين له في الموسم الجديد للدوري الألماني.