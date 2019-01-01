بايرن ميونيخ | مفاجأة واعدة محتملة في كأس السوبر ضد دورتموند

النيوزيلندي ساربريت سينج -20 عاماً- قد ينال فرصته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الألماني إعجابه بالموهبة الواعدة ساربريت سينج، وسط احتمالات بظهوره في كأس السوبر الألماني ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت.

وقال كوفاتش:"إنها صفقة رائعة. لقد كان يفترض أن ينضم للفريق الثاني ولكنه أظهر أنه أفضل من الكثير".

وأضاف:"أنا سعيد به للغاية، وأشعر بالمفاجأة. بوجوده ووجود ألفونسو ديفيز، يمكنكم رؤية أنهما أعلى كثيراً من البقية في الفريق الثاني".

وكانت إصابة سيرجي جنابري المؤكد غيابه عن مباراة السوبر، بالإضافة إلى إصابة كينجسلي كومان المشكوك في مشاركته، قد فتحت أبواب التكهنات بشأن سينج.

يذكر أن سينج -20 عاماً- كان قد انضم للبافاري الشهر الماضي قادماً من ويلينجتون فينيكس الأسترالي، كما شارك ودياً ضد ريال مدريد وآرسنال وميلان.