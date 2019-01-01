كوفاتش: لم أحلم بهذه السباعية في توتنهام

هزيمة ساحقة للبافاري على الأراضي الإنجليزية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، أنه لم يحلم بالفوز والنتيجة الساحقة على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

بايرن اكتسح توتنهام على أرضه ووسط جماهيره 7/2، بتسجيل سيرج جنابري رباعية وهدفين لروبرت ليفاندوفيسكي و هدف لجوشوا كيميتش.

وأما ثنائية سبيرز فجاءت عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين وهاري كين من ركلة جزاء.

كوفاتش علق على هذه النتيجة قائلاً:"لم يحلم أحداً بهذه النتيجة الكبيرة في لندن، خاصة بعد أول 25 دقيقة وضغطهم الكبير علينا ولكن صمدنا بفضل نوير أبقانا في المباراة".

وأضاف:"فريقي بعدها تعافى بشكل جيد وقدم مستوى مميز في الشوط الثاني، ولعبنا بالطريقة التي أتمناها واستغلينا جميع الفرص".

وأما عن تألق جنابري:"كانت لحظة رائعة للفريق بأكمله ولكن بالطبع بالنسبة له الأمر كان مذهلاً، أظهر ما يمكنك توقعه منه بالكرة وبدونها".

البداية الضعيفة للمباراة:"فكرنا في إمكانية تغيير أسلوبنا بسبب فقدان الحدة المناسبة مع الخصم الإنجليزي حيث ظهرنا بشكل سيء جداً بالدقائق الأولى".

وعلى جانب آخر قال جنابري نجم المباراة:"كان مستوى مبهر جداً للفريق، لم نتوقف بعد كل هدف وجعلناها ليلة سعيدة لنا".

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عن آخر مرة سجل فيها رباعية:"كانت مع فرق الشباب منذ فترة طويلة جداً، انتظرت لتسجيل هدفي الأول في دوري الأبطال، والآن أحرزت 4 في مباراة واحدة، لم أحلم بذلك".

يذكر أن الفوز رفع رصيد بايرن إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما يأتي توتنهام رابعاً بنقطة وحيدة.