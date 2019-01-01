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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونيخ الأكثر تسجيلًا بالرأس في الدوري الألماني

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خافي مارتينيز يواصل تعزيز سلاح الرأسيات لدى بايرن ميونيخ هذا الموسم

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل بايرن ميونيخ التحليق في صدارة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف على مستوى الضربات الرأسية في الدوري الألماني لهذا الموسم.

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وحسم بايرن ميونيخ مواجهته أمام هيرتا برلين بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البونسليجا.

وسجل النجم الإسباني خافي مارتينيز هدفًا بالرأس في شباك هيرتا برلين، ليواصل بايرن ميونيخ استخدامه سلاح الرأسيات هذا الموسم.

وبهذا الهدف، أصبح بايرن ميونيخ يمتلك 11 هدفًا من ضربات رأسية خلال الموسم الحالي كأكثر فريق في ألمانيأ.

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ويحتل فرايبورج المركز الثاني على مستوى الأهداف المسجلة بالرأس برصيد  8 أهداف، ومن ثم أوجسبورج ثالثًا برصيد 7 أهداف.

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