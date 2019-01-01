بايرن ميونيخ أم ليفربول؟ بيبي يحسم قراره النهائي

من المتوقع انتقاله قبل المشاركة في أمم أفريقيا

يستعد نيكولاس بيبي جناح نادي ليل الفرنسي، لاتخاذ القرار النهائي لمستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النجم الإيفواري جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه مع ليل هذا الموسم، وأبرزها بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد وليفربول.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أراد التعاقد مع بيبي، نظراً لنقص الخيارات الهجومية لديه، بعد رحيل الإنجليزي دانيل ستوريدج.

ثورة التغيير في سوق الانتقالات - ميلان ساكي وجلاكتيكوس ريال مدريد وثلاثية برشلونة

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت انتهاء آمال الريدز، بعدما قرر بيبي الانتقال إلى بايرن هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يدفع النادي الألماني ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب.

روما يعرض ثلاثة لاعبين للحصول على إيكاردي

الصفقة قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة، قبل مشاركة بيبي مع منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية في 23 يونيو الجاري.

يذكر أن ليل نجح في تسجيل 22 هدف مع ليل بجميع البطولات هذا الموسم وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.