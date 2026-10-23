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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
ترجمه

بايرن ميونخ يؤكد: نقل فينسنت كومباني إلى المستشفى بعد انهياره وحالته مستقرة

الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
لايبزيج ضد بايرن ميونخ للسيدات
لايبزيج
بايرن ميونخ للسيدات
فنسنت كومباني

نُقل المدير الفني لبايرن ميونخ، فينسنت كومباني (40 عامًا)، يوم الجمعة برفقة طبيب طوارئ إلى أحد مستشفيات ميونخ. وأعلن النادي ذلك.

وقبل ذلك، هبطت مروحية في مقر تدريبات بايرن ميونخ بشارع زيبنر شتراسه. ووفقًا لما تردد، انهار كومباني بعد التدريب. سكاي أفادت بأن حالة كومباني «مستقرة». ولم تتوفر بعد معلومات أخرى أو تأكيد رسمي من صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب ألمانيا.

وعانى كومباني خلال الأيام الماضية من عدوى فيروسية. ولهذا السبب، غاب، من بين أمور أخرى، عن التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال (2:2).

وتولى آرين دانكس، مساعد مدرب كومباني، مهمة حضور المؤتمر الصحفي المذكور قبل مباراة أرسنال. وقال يوم الثلاثاء عن مدربه: «من المهم جدًا أن يحصل على الراحة». وأضاف أن كومباني «شعر بآلام في ساقيه»، من بين أعراض أخرى.

لكن البلجيكي عاد للجلوس على مقاعد البدلاء في أليانز أرينا خلال المباراة نفسها. وقال كومباني عن مرضه: «بصفتك مدربًا، تريد دائمًا أن تفعل كل شيء. أصبت بفيروس قوي جدًا الأسبوع الماضي، وبالطبع لم أستمع إلى جسدي، حتى قال لي جسدي في النهاية: توقف الآن!»

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images


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