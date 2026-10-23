وقبل ذلك، هبطت مروحية في مقر تدريبات بايرن ميونخ بشارع زيبنر شتراسه. ووفقًا لما تردد، انهار كومباني بعد التدريب. سكاي أفادت بأن حالة كومباني «مستقرة». ولم تتوفر بعد معلومات أخرى أو تأكيد رسمي من صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب ألمانيا.

وعانى كومباني خلال الأيام الماضية من عدوى فيروسية. ولهذا السبب، غاب، من بين أمور أخرى، عن التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال (2:2).

وتولى آرين دانكس، مساعد مدرب كومباني، مهمة حضور المؤتمر الصحفي المذكور قبل مباراة أرسنال. وقال يوم الثلاثاء عن مدربه: «من المهم جدًا أن يحصل على الراحة». وأضاف أن كومباني «شعر بآلام في ساقيه»، من بين أعراض أخرى.

لكن البلجيكي عاد للجلوس على مقاعد البدلاء في أليانز أرينا خلال المباراة نفسها. وقال كومباني عن مرضه: «بصفتك مدربًا، تريد دائمًا أن تفعل كل شيء. أصبت بفيروس قوي جدًا الأسبوع الماضي، وبالطبع لم أستمع إلى جسدي، حتى قال لي جسدي في النهاية: توقف الآن!»

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