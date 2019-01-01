بايرن ميونخ يوجه أنظاره لصفقة غير متوقعة لجماهيره

الصفقة المفاجئة تطبخ على نار هادئة

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ بصدد التوقيع مع صفقة غير متوقعة، وذلك لتعويض الضربة الموجعة التي تعرض لها الفريق، بخروج لاعب الوسط ليون جوريتسكا من حسابات المدرب نيكو كوفاتش بداعي الإصابة.

وأكدت العديد من الصحف الألمانية، أن جوريتسكا قد يغيب عن العملاق البافاري لفترة ليست قصيرة بعد إصابته في التدريبات الاستعدادية لمباراة هيرتا برلين في حملة الاحتفاظ بلقب البوندسليجا للعام الثامن على التوالي.

من جانبها، أكدت صحيفة "بيلد" وكذلك شبكة "سكاي سبورتس"، أن البايرن في طريقه للتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي بوروسيا مونشنجلادباخ، بموجبه سينتقل الشاب الفرنسي ميشيل كيسينسي لأصحاب "آليانز آرينا" في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير.

وانتقل كيسينسي لناديه الألماني عام 2017 قادمًا من نانسي الفرنسي، وخلال هذه الفترة ظهر بألوان جلادباخ في 39 مباراة في مختلف المسابقات، مع ذلك لم يحالفه التوفيق في تسجيل ولو هدف وحيد، فقط اكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة لرفاقه.

🚨 الصفقات.. 🆕



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وجاءت هذه الأنباء، استنادًا للتصريحات التي أدلى بها المدير الرياضي لجلادباخ ماكس أبرل، حول مستقبل اللاعب الفرنسي، حيث أقر بوجود مفاوضات مع اللاعب وناديه المحتمل، قائلاً أجرينا الكثير من المفاوضات، لذا يتعين علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".