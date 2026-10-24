سيغيب لأسابيع .. بايرن ميونخ يقدم تحديثًا مهمًا بخصوص حالة كومباني الصحية

"لن نبدأ في وضع أي جداول زمنية"، قال إيبرل يوم السبت. لكنه أوضح أن الحديث "ليس عن أيام، بل عن أسابيع. في الوقت الحالي عليه بالتأكيد أن ينصت لجسده وأن يأخذ الوقت الذي يحتاجه". وسيحل محل كومباني طاقمه التدريبي بقيادة مساعده آرون دانكس، وكذلك سيكون الأمر يوم الأحد في المباراة أمام إس سي فرايبورج.

وأكد إيبرل أنه "بالطبع ليست لحظة سارة لنا جميعاً. لقد انهار بالأمس على أرض الملعب وهو الآن في المستشفى، وسيبقى هناك بضعة أيام أخرى إلى أن يتم ببساطة التأكد من كل شيء. إنه يُظهر مرة أخرى أن كرة القدم ليست أهم شيء في الحياة".

وقال إنه تحدث هاتفياً مساء الجمعة مع كومباني وزوجته. "إذن أولاً الخبر السار، إنه في حالة مستقرة وفي أيدٍ أمينة"، بحسب إيبرل. وأضاف أننا نقف الآن "معاً كبايرن ميونخ". والأولوية القصوى أن يتعافى البلجيكي البالغ من العمر 40 عاماً "ويستعيد صحته، وأن يتمكن من التعافي بهدوء. وأيضاً ألا يعود إلا عندما يشعر بأنه لائق بدنياً. وستكون هذه أكبر مهمة لنا، أن نحميه، وإلى حد ما أن نحميه من نفسه."

بايرن ميونخ مضطر للاستغناء عن عدة لاعبين أساسيين

تحدث دانكس أيضاً هاتفياً مع مديره يوم الجمعة. "وقد أوضحت له أننا لن نتحدث عن كرة القدم"، قال الإنجليزي. فالأمر يتعلق فقط "بأن يستعيد صحته. أما شأن كرة القدم بأكمله فهو الآن بين أيدينا، ونحاول أن ندفع بالفريق إلى الأمام."

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إلى جانب كومباني، سيضطر بايرن ميونخ أيضاً لمواصلة الاستغناء عن يوشوا كيميتش بعد وفاة والده. وبحسب دانكس فإنه لا يزال بحاجة إلى وقت مع عائلته. كما سيغيب عن مباراة فرايبورج كل من مين-جاي كيم ولويس دياز وجمال موسيالا.