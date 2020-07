بايرن ميونخ يقترب من الثلاثية بعد الفوز بكأس ألمانيا على حساب ليفركوزن

تُوِّج بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا بعد الفوز على باير ليفركوزن في النهائي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

التتويج بلقب الكأس يأتي بعد أيام قليلة من تنصيب البافاري بطلًا لبطولة الدوري الألماني للعام الثامن على التوالي، ليحافظ البافاري على ثنائيته المحلية للعام الثاني على التوالي.

دافيد ألابا افتتح التهديف لبايرن في الدقيقة 16 بهدف من ركلة حرة رائعة، ثم أحرز سيرج جنابري هدف التعزيز في الدقيقة 24 وأحرز الهداف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

هدف التقليص لليفركوزن أُحرز عبر سفِن بيندر في الدقيقة 63، وفي خضم محاولات كتيبة بيتر بوش للعودة في المباراة، أنهى ليفاندوفسكي على آمالهم بهدف رابع في الدقيقة 88، قبل أن يُحرز كاي هافيرتس الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة المشاركة الأخيرة لتياجو ألكنتارا بقميص بايرن بعد إعلان النادي بصورة رسمية عن رغبة اللاعب في مغادرة أليانز آرينا، حيث نزل بديلًا في الدقيقة 86، كما لعب كاي هافيرتس ربما مباراته الأخيرة بقميص ليفركوزن في ظل اهتمام جميع كبار أوروبا به.

بتتويجه بالثنائية، بات الطريق مفتوحًا أمام العملاق الألماني لتحقيق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه حال تمكنه من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، البطولة المقرر استئنافها في شهر 6 أغسطس المقبل بالبرتغال.

بايرن ميونخ في طريقه لربع نهائي الأبطال، حيث انتصر في ذهاب دور الـ16 بستامفورد بريدج على تشيلسي بثلاثية نظيفة، وفي انتظار الإعلان عن مكان مباراة الإياب سواءً في ألمانيا أو البرتغال كما سيُقرر الاتحاد الأوروبي بالأيام المقبلة.

يذكر أن موسم بايرن كان متذبذبًا في البداية حتى إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، ثم انقلبت الأمور تمامًا بعد تولي هانزي فليك المقاليد، المدرب الذي حوّل البافاري 180 درجة وجعله يحافظ على هيمنته المحلية.

1 - Hansi #Flick is the first German to win the German double ( & DFB-Pokal) as a player and manager - overall only Niko #Kovac has achieved this before. Winner. @FCBayernEN #B04FCB #Berlin2020 pic.twitter.com/W2O0jsEqZq