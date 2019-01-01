بايرن ميونخ يفكر في استعادة ماندجوكيتش من يوفنتوس

هل يتعاقد بايرن ميونخ مع المهاجم الكرواتي؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

النادي البافاري نجح في التعاقد مع إيفان بريشيتش من إنتر بعد إصابة ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ بايرن ميونخ قدّم عرضًا مقابل 5 ملايين يورو للحصول على خدمات الكرواتي ولكن البيانكونيري طلب 10 ملايين.

وأوضحت أنّ راتب صاحب الـ 33 عامًا لن يتغير وسوف يحصل على 5.5 مليون يورو في بايرن ميونخ تمامًا كما يحدث في يوفنتوس.

جدير بالذكر أنّ ماريو سبق ولعب لبايرن بين 2012 و2014 وحقق معهم الثلاثية التاريخية تحت قيادة يوب هاينكس في موسم 2012-2013.

وحاول مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الجاري.