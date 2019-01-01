بايرن ميونخ يُفكر في استبدال روكا بصفقة توتنهام الكبرى

هل يفعلها العملاق البافاري؟

ترددت أنباء في بعض الصحف الألمانية، عن تّحول أنظار إدارة بايرن ميونخ، للاعب وسط آخر، كبديل للإسباني مارك روكا، بعد مغالاة إدارة ناديه إسبانيول في شرط الإفراج عنه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن النادي البافاري يُفكر في التقدم بعرض رسمي لإدارة نادي ريال بيتيس، من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو، الفائز بجائزة لاعب الموسم، من قبل جماهير النادي.

ولفت التقرير، إلى أن البايرن كان يستهدف ضم الشاب الكاتلوني البالغ من العمر 22 عامًا، لكن ناديه اشترط الحصول على حوالي 45 مليون يورو، وهو ما جعل عملاق الكرة الألمانية يُحّول أنظاره نحو لاعب باريس سان جيرمان السابق، رغم أنه سيكبد الخزينة أكثر من المبلغ المطلوب في مارك روكا.

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وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام قليلة من التقارير البريطانية التي ربطت مستقبل لو سيلو بتوتنهام، حتى أن بعض الصحف، أشارت إلى أنه قد يصبح الصفقة الأغلى في تاريخ السبيرس، مقابل رسوم لن تقل عن 65 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أن الأيام القليلة القادمة، قد تشهد معركة حامية الوطيس بين البايرن وتوتنهام للظفر بتوقيع صاحب الـ23 عامًا.