بايرن يفاضل بين ثلاثة أسماء لتدعيم مركز الجناح

رحيل روبن وريبيري سيترك فراغاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية ألمانية وإيطالية أن بايرن ميونخ حدد ثلاثة أسماء لخلافة الثنائي فرانك ريبيري وأريين روبن بتشكيلة البافاري الموسم المقبل.

وأعلن بايرن أن الموسم الجاري سيكون الأخير للنجم الهولندي وزميله الفرنسي بعد مشوار طويل بقميص بطل البوندسليجا في الأعوام الأخيرة.

وذكرت "بيلد" أن بايرن كثف من تحركاته للتعاقد مع جواو "جوتا" فيلبيس، لاعب بنفكيا الشاب، ورصد 30 مليوناً لضم الجناح البرتغالي.

وسجل جوتا عشرة أهداف وصنع ثمانية ضمن 29 مباراة خاضها مع متصدر الدوري البرتغالي بالموسم الجاري.

⭕️🇳🇱 تعريف روبن في 3 جمل 🔽

قادم من الطرف الأيمن، يراوغ، يسدد في الزاوية البعيدة بقدم يُسرى سامة 💥



⭕️🇫🇷 تعريف ريبيري في 3 جمل 🔽

قادم من الطرف الأيسر، يراوغ، يسدد في الزاوية البعيدة بقدم يُمنى سامة ⚡️



™️ ماركة مُسجّلة لـ أجنحة بايرن ميونخ التاريخية pic.twitter.com/DR0gsYdO6t — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 6, 2019

ريبيري: غير واثق من الاستمرار في اللعب ولن أنسى لحظاتي مع بايرن ميونخ

ثاني الأسماء هو نيكولاس بيبي، جناح ليل المتألق، والذي ارتبط اسمه بإنتر وأرسنال كذلك، إذ ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن بايرن مساء الثلاثاء سيتحرك لإغلاق الصفقة.

بينما أمد نفس الموقع و"كالتشيو ميركاتو" أن بايرن لا يزال مهتماً بضم فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، ولكنه ليس الخيار الأول للفريق.

وحاول بايرن في الشتاء الماضي ضم كالوم هودسون أودوي من تشيلسي، ولكن النادي الإنجليزي رفض قبول الصفقة.

يذكر أن بايرن على بعد ثلاث نقاط لتحقيق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم قبل جولتين من النهاية.