بايرن ميونخ يغلق التدريبات أمام جماهيره بعد فضيحة فرانكفورت

بايرن ميونخ يقرر غلق التدريبات أمام الجماهير والصحافة عقب الخسارة من آينتراخت فرانكفورت بخماسية.

أعلن نادي بايرن ميونخ أن الإدارة قررت إغلاق أبواب ملاعب تدريبات الفريق أمام الجماهير خلال الحصة الخاصة بصباح الغد الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيانًا رسميًا أصدره قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وكتب النادي في البيان: "بعد الخسارة في فرانكفورت اتخذنا القرار ألا تكون تدريبات الغد علانية، نطلب من الجماهير أن تتفهم الأمر".

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وكان بايرن ميونخ قد تعرض لهزيمة قاسية من نظيره آينتراخت فرانفكورت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

وشهدت المباراة طردًا مبكرًا للنجم الألماني صاحب الأصول الغانية جيروم بواتينج تحديدًا في الدقيقة التاسعة من عمر المواجهة مما اضطر بايرن ميونخ لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ١٨ نقطة بعدما نجح في الفوز بخمس لقاءات فقط من أصل عشرة.