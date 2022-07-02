بايرن ميونخ يعقد الأمور أكثر .. ليفاندوفسكي يبتعد عن برشلونة

يبدو أن الصفقة تبتعد عن برشلونة أكثر فأكثر.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن عرض ثالث قدمه نادي برشلونة لبايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن حتى العرض الثالث الذي قدمه برشلونة للنادي البافاري لم يغير من موقف إدارته.

وأوضحت أن بايرن ميونخ متمسك بشكل تام ببقاء ليفاندوفسكي في صفوفهم على الرغم من طلب اللاعب الرحيل أكثر من مرة.

وأكدت الصحيفة أن العرض الثالث لبرشلونة كان 40 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات على حسب أداء البولندي.

النادي الألماني يرى أن ليفاندوفسكي عليه أن يوفي بعقده حتى نهايته، ولا يفكر في قبول أي عرض من أجل بيعه بحسب ما أكدت الصحيفة في الوقت الحالي.

بالرغم من ذلك قال أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي يوم الأربعاء: "لن نترك ليفاندوفسكي يرحل ما لم نجد البديل".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن بايرن ميونخ سيبدأ التفاوض بشأن رحيل فقط حال تلقى عرضًا بقيمة 50 مليون يورو.