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متاعب جديدة لجمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ الهجومي المولود عام 2003. وجاء في بيان نُشر عبر القنوات الرسمية لبايرن ميونخ: «إصابة عضلية لجمال موسيالا. شخّص القسم الطبي في بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، إصابة عضلية في فخذ جمال موسيالا الأيمن. وبناءً على ذلك، سيغيب موسيالا لأجل غير مسمى. نتمنى لك الشفاء العاجل يا جمال!».

فابريزيو رومانو أفاد بأن موسيالا سيغيب حتى بداية عام 2027 بسبب إصابة عضلية. وقد تعرض لإصابة جديدة في الألياف العضلية بفخذه الأيسر، ما يعني أن عام 2026 انتهى عمليًا بالنسبة إليه.

أثارت تصريحات مسؤولي بايرن ميونخ، هونيس ورومينيجه، جدلًا في الأيام الأخيرة. ورد قائد الفريق كيميتش متناولًا صحة موسيالا عمومًا وعلاقته بالنادي، بما في ذلك الجانب المالي.

غاب لاعب الوسط الهجومي الألماني عدة مرات هذا الموسم بسبب حالة عصبية يعاني منها، ما أثار شكوكًا بشأن قدرته على العودة يومًا إلى أفضل مستوياته، فضلًا عن الإصابة العضلية التي أُعلن عنها اليوم.

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وتحدث مسؤولو بايرن علنًا عن المسألة. وكان أولهم الرئيس الفخري أولي هونيس، الذي قال: «لا يزال يتقاضى أمواله. لكن تخيلوا لو شكك بايرن في عقده، قائلًا إن ما يستطيع تقديمه اليوم لم يعد يتوافق مع ما اتُّفق عليه في العقد».

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ثم تحدث كارل هاينتس رومينيجه، عضو مجلس الإدارة، قائلًا: «علينا التحدث إلى العائلة واللاعب، وقبل كل شيء إلى الوكالة، لأن هذه الأرقام، يؤسفني قول ذلك، لم تعد قابلة للاستمرار. ما نعرفه، للأسف، يشير إلى أنه لن يعود إلى مستواه السابق، الذي أظهره مرات عديدة في هذا الملعب. نريد جميعًا رؤيته يعود، ويفضل أن يكون في أفضل حالة ممكنة. لكن ماذا يحدث إن لم يكن الأمر كذلك؟ لا يزال علينا التفكير في الجانب المالي».

قد يُثقل عقد موسيالا، البالغ 25 مليون يورو سنويًا، كاهل النادي ماليًا إذا لم تتناسب مستوياته مع هذا الإنفاق. وأثارت التصريحات جدلًا في ألمانيا أيضًا، وأطلقت نقاشًا بشأن ما إذا كان ينبغي تناول المال والصحة علنًا.

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وتعرض نهج بايرن ميونخ لانتقاد علني من قائد الفريق نفسه، جوشوا كيميتش، الذي قال: «ما لا أفهمه هو الطريقة التي يُطرح بها كل هذا علنًا. يجب ألا يحدث ذلك أبدًا على حساب لاعب. بالطبع، النادي أكبر منا نحن اللاعبين، لكنه ليس أكبر من الإنسان. هذا غير مقبول إطلاقًا ولا يليق ببايرن ميونخ. عندما يتعلق الأمر بأداء اللاعبين، يكون الانتقاد مشروعًا وعلينا تقبّله. فهذا جزء من عملنا. لكن هذه مسألة مختلفة، كان ينبغي حلها داخليًا لا علنًا».