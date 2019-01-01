بايرن ميونخ يسعى لضم تريبييه من توتنهام

كيران تريبييه مدافع فريق توتنهام هوتسبير أصبح ضمن أولويات فريق بايرن ميونخ في سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق بايرن ميونخ في الحصول على خدمات كيران تريبييه لاعب فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف الجاري.

يأتي هذا بالرغم من حصول النادي البافاري على خدمات كل من بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز بالفعل في وقت سابق من الموسم.

وكان اللاعب قد قدم مستويات مميزة خلال آخر عامين، تحديدًا منذ مشاركته مع منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم الصيف الماضي.

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وحظى تريبييه بموسم أكثر من رائع في العام الماضي بعدما نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام وأنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثالث.

وأكدت الشبكة أن نادي توتنهام لن يفرط في خدمات اللاعب بملبغ مالي أقل من ٢٥ مليون يورو، حيث لا ينتهي تعاقده قبل يونيو ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن كل من نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني مهتمون أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ ٢٨ عامًا.