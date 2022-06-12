بايرن ميونخ يراوغ بشأن ماني .. ومدرب السنغال يحث لاعبه على الرحيل!

بايرن ميونخ يتصدر سباق التعاقد مع ساديو ماني، لكن النادي الألماني يبحث كذلك عن خيارات أخرى.

أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول ليس الخيار الوحيد الذي يفكر فيه النادي البافاري لتعزيز خط هجومه قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويعد بايرن ميونخ المرشح الأوفر حظًا للظفر بخدمات ماني، الذي أبلغ ليفربول بأنه يريد الرحيل خلال الصيف الحالي.

وأصبح بايرن ميونخ معرضًا لخسارة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن أعلن اللاعب مؤخرًا وفي أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل عن ملعب "أليانز أرينا".

ماذا قال بايرن ميونخ عن ماني؟

ويبدو أن بايرن ميونخ لا يريد أن تنحصر خياراته في التعاقد مع ماني، كما أكد حميديتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال أسطورة بايرن ميونخ: "سوق الانتقالات ليس سهلًا، ويعتمد دائمًا على القدرات المالية للنادي".

وأضاف: "نحاول في الأساس تقوية فريقنا، ونعمل أيضًا على بعض الخيارات بشأن الهجوم".

واختتم حميديتش: "بالطبع لا يمكنك أن تفكر فقط في خيار واحد، يجب أن يكون لديك عدة خيارات".

هل سينضم ماني إلى بايرن ميونخ؟

ذكر "جول GOAL" في مايو الماضي أن ماني سيبلغ ليفربول برغبته في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأن بايرن ميونخ هو المرشح للتوقيع معه.

وتكثفت التكهنات حول مستقبل ماني مؤخرًا، عندما أكد اللاعب نفسه أنه يرغب في الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه سرعان ما تراجع عن تلك التعليقات، مصرًا على أنها كانت مزحة.

مدرب السنغال يشجعه على الرحيل!

وتلقى ماني دعمًا هائلًا من أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، الذي يرى بأن بايرن ميونخ سيكون الفريق المثالي لنجم ليفربول الحالي.

وقال مدرب السنغال في تصريحات لوسائل الإعلام: "لقد سمعت عن الأمر حول ماني وبايرن ميونخ، بالنسبة لي إنه نادٍ له مكانة هائلة، بايرن فريق قوي يلعب كرة قدم تعتمد على الضغط مع مدرب ألماني".

وتابع: "ماني لعب في سالزبورج في النمسا، وهي دولة قريبة من ألمانيا، وهذا يعني أنه لن يذهب إلى منطقة غير معروفة".

واختتم أليو سيسيه تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لي، أعتقد أن النادي الذي سيشعر فيه أنه الأفضل هو بايرن ميونخ".

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