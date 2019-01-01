بايرن ميونخ يحسم مصير بواتينج

هل يرحل بواتينج في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني موقف المدافع جيروم بواتينج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد تردد أنباء برحيله.

أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، سبق وصرّح بأنّه نصح بواتينج بالبحث عن فريق آخر.

وبحسب "سكاي ألمانيا" فإن البافاري قرر التراجع عن بيع اللاعب ذو الأصول الغانية بسبب عدم وجود بدلاء في الخط الخلفي.

وأوضحت أنّه من الصعب أن يحصل اللاعب على دقائق لعب كثيرة أو أن يشارك بصورة أساسية وسوف يعتمد المدرب على لوكاس هيرنانديز وسولي وبافارد في الخط الخلفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل ماتس هوملز إلى بوروسيا دورتموند هو السبب في تغيير موقف النادي من صاحب الـ 30 عامًا.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان كان قريبًا من ضم بواتينج في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.