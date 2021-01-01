بايرن ميونخ يحذر برشلونة وريال مدريد من وكيل ألابا: منفصل عن الواقع!

أوليفر كان نجم بايرن ميونخ السابق والمدير الحالي في الفريق يحذر برشلونة وريال مدريد من وكيل دافيد ألابا.

أعرب أوليفر كان نجم بايرن ميونخ المعتزل وعضو إدارة النادي الحالي عن انزعاجه من قرار دافيد ألابا بالرحيل عن صفوف الفريق البافاري، في ظل مفاوضات برشلونة وريال مدريد لضمه.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أن التعامل مع وكيل ألابا أظهر انفصاله عن الواقع في طلباته.

وقال كان: "بطريقة ما أنا مستاء من قرار ألابا بالرحيل، لقد لاحظت وجود انفصال عن الواقع لدى وكيل أعماله".

وأضاف: "نحن نقدر دافيد ألابا كثيرًا، هو شخص استثنائي، ودومًا ما يكون وديًا ومنفحتًا للحوار، وحاولنا كل شيء حتى يبقى معنا، لكننا لم نصل لأي اتفاق".

وأكمل مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالنجوم الكبار في صفوف الفريق طالما قدموا مستويات تتناسب مع المنافسات التي يدخلها بايرن ميونخ.

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وأنهى كلماته ساخرًا: "لماذا لا نتذكر التجديد مع أمثال مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي من جديد إذا كانوا يقدمون نفس المستويات الحالية؟ّ!".

جدير بالذكر أن العديد من الأندية مهتم بالحصول على خدمات دافيد ألابا لصالحهم، على رأسهم برشلونة وريال مدريد.