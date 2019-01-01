بايرن ميونخ يجدد لروبرت ليفاندوفيسكي

نادي بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ قد توصل لاتفاق مع اللاعب روبرت ليفاندوفيسكي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن التوقيع على العقود سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وسيكون العقد الجديد بين كل من بايرن ميونخ والمهاجم البولندي المنضم من بروسيا دورتموند قبل عدة أعوام حتى موسم ٢٠٢٢-٢٠٢

بعد تصريحاته الأخيرة - سانشيز يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين النادي واللاعب كانت قد بدأت عقب مباراة السوبر الألماني أمام فريق بروسيا دورتموند قبل أيام والتي فاز بها الأخير.

ووافق اللاعب على التمديد بشكل مباشر عقب توقيع الفريق مع البرازيلي فيبليبي كوتينيو من صفوف برشلونة قادمًا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت سابقًا على وجود رغبة من ليفاندوفيسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ، تحديدًا في تجاه ريال مدريد الإسباني، لكن ذلك قبل تصريحات اللاعب الأخيرة برغبته في الاستمرار مع الفريق.