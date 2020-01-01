بايرن ميونخ ولايبزيج.. الكلاسيكير الجديد

الأنظار تتجه إلى "آلينز آرينا" غدًا الأحد

يستعد لايبزيج لخوض مباراة مفصلية في موسمه الرابع بين كبار ألمانيا، عندما يحل ضيفًا على ملعب "آليانز آرينا" غدًا الأحد، لمواجهة صاحب الأرض بايرن ميونخ، في الكلاسيكر الجديد للجولة الـ21 للبوندسليجا، التي يتصدرها الآن العملاق البافاري.

بالنسبة للفريق الضيف، فلا بديل أمامه سوى الثلاث نقاط أو تفادي الهزيمة بأي طريقة ممكنة، ليس فقط لوقف سلسلة النتائج المخيبة لآمال جماهيره في الأسابيع القليلة الماضية، بل الأهم من ذلك، لإنقاذ موسمه، وإثبات جديته في منافسة البايرن على اللقب.

بالعودة بالذاكرة 3 سنوات إلى الوراء، سنتذكر بداية لايبزيج الواعدة، والتي جعلته مرشحًا فوق العادة ليكون المنافس المباشر لبايرن ميونخ في هذه المرحلة، نظرًا لقوة مشروعه الممول من مشركة ريد بول، ووضح ذلك في نهاية الموسم، باحتلاله المركز الثاني في موسمه الأول في الدوري الألماني، على حساب أندية أكثر عراقة وخبرة منه.

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لكن في الموسمين الماضيين، بدا وكأن مشروع لايبزيج تراجع أو فقد الطموح، بتحوله لمجرد نادٍ أقصى طموحه الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستعيد صورته البراقة التي كان عليها في موسمه الأول، بحصوله على اللقب الشرفي "بطل الشتاء" في النصف الأول للموسم الجاري.

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ورغم ترسانة المواهب المتاحة للمدرب ناجلسمان، متمثلة في أسماء من نوعية اوباميكانو فورسبيروج، تيمو فيرنر، أولمو ويوسف بولسن وآخرون، إلا أن نتائج الفريق تراجعت بشكل صادم في الأسابيع الأخيرة الماضية، على غرار الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت والتعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر مباراتين، بخلاف انتكاسة الخروج من الكأس على يد فرانكفورت منتصف الأسبوع الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، يسير بايرن ميونخ بخطى ثابتة نحو العودة إلى الطريق الصحيح في فترة ما بعد المدرب نيكو كوفاتش، بسلسلة من الانتصارت والنتائج المقنعة، باستثناء السقوط أمام جلادباخ في الجولة الـ14، ما أسفر عن عودة الفريق للصدارة بالوصول للنقطة الـ42 بفارق نقطة عن لايبزيج.

ولهذا، ستكون قمة الأحد منعرج طريق لكلا المدربين، حيث يرغب المدرب الثلاثيني في تصحيح أوضاع فريقه، وإثبات أن ما حدث الشهر الماضي مجرد كبوة، كذلك قائد الثورة البافارية هانز فليك، هو الآخر يسعى لضرب عصفورين بحجر واحد، منها تعطيل المنافس المباشر، ومنها أيضًا الانفراد بالصدارة، وتأكيد أحقيته في الحصول على فرصة أطول في "آليانز آرينا"، وليس لنهاية الموسم الجاري فقط.

وقبل أي شيء، تعود المشاهد الألمانية على الإثارة والتشويق في مواجهات الفريقين، وذلك منذ ظهور لايبزيج على الساحة في موسم 2016-2017، باستثناء مباراة أو اثنين حسمهما البايرن بثلاثية نظيفة، لعل أبرزهم ملحمة النصف الثاني في موسم لايبزيج الأول، والتي انتهت بفوز شاق للبايرن بنتيجة 5-4، كما لم ينس المنافس الجديد أن كبير ميونخ حرمه من أول لقب في تاريخه، عندما هزمه في نهائي الكأس العام الماضي، ما سيضاعف من إثارة وأهمية الكلاسيكر المنتظر.