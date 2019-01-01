بايرن ميونخ يطارد موهبتي سلتا فيجو وهيرتا برلين

بايرن يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن بايرن ميونخ مهتم بضم برايس مينديز من سلتا فيجو وأرني ماير، لاعب هرتا برلين، في الانتقالات الصيفية.

ولعب بايرن ودياً فجر الخميس أمام أرسنال في كأس الأبطال الدولية وخسر بهدفين مقابل واحد استعداداً للموسم الجديد.

وتحدثت "كيكر" عن أن سلتا فيجو هو من عرض مينديز على بايرن ميونخ بعد علمه بوجود اهتمام من قبل النادي الألماني.

وحدد النادي الإسباني سعر جناحه الأيمن بخمسة وعشرين مليون يورو، بحسب التقرير، في ظل وجود اهتمام من إشبيلية وريال بيتيس.

ولعب مينديز 31 مباراة الموسم الماضي وسجل ستة أهداف وصنع سبعة.

وفي المقابل، تحدثت "بيلد" أن نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، معجب بأرني ماير، متوسط ميدان هرتا برلين ومنتخب ألمانيا للشباب.

وأوضح التقرير أن ماير هو الحل البديل حال فشل الفريق في التعاقد مع الإسباني مارك روكا من صفوف إسبانيول.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه في مركزي خط الوسط والهجوم بعد الانتقادات من الصحافة وعدد من لاعبي الفريق.