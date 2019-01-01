بايرن ميونخ مصر على ضم ساني رغم الإصابة الطويلة

نادي بايرن ميونخ الألماني يريد الحصول على ليوري ساني من مانشستر سيتي رغم تعرضه للإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ لا يزال مصرًا على ضم اللاعب الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما أكدت كل من "كيكر" و"بيلد"، حيث ذكرا أن اللاعب لم يخرج من حسابات إدارة بايرن ميونخ رغم إصابته مؤخرًا.

وكان ساني قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي رفقة مانشستر سيتي خلال لقاء الدرع الخيرية ضد ليفربول في الأسبوع الماضي.

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وتفكر إدارة بايرن ميونخ في كيفية إتمام الصفقة سواء في الصيف الجاري أو يناير المقبل أو حتى الصيف القادم مع اقتراب عقده في مانشستر سيتي من الانتهاء.

وأوشك بايرن ميونخ على الإعلان عن ضم اللاعب إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة من إنتر الإيطالي، في صفقة يعتبرها البعض بديلة لساني، لكن الفريق لا يفكر فيه كحل دائم.

جدير بالذكر أن إصابة ساني ستبعده عن الملاعب لستة أشهر على الأقل، أي أنه أمامه حتى مارس حتى يستعيد عافيته ولياقته ويعود للمشاركة في المباريات.