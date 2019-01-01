بايرن ومانشستر يطاردان راجنيك

رجل ريد بول هو الحل؟

أفادت تقارير أن تقارير بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد مهتمان بالتعاقد مع رالف راجنيك، مدرب لايبزج السابق، ومدير الكرة في شركة ريد بول.

راجنيك يعمل حالياً مديراً لقطاع الكرة في الشركة التي تدير عدة أندية منها لايبزج، سالزبورج، نيويورك، وريد بول برازيل.

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وذكرت "سبورت" الألمانية أن اسم راجنيك عاد ليكون مرشحاً لتدريب البافاري بعد تراجع النتائج في بداية الموسم تحت قيادة نيكو كوفاتش.

وفاز بايرن الثلاثاء بصعوبة على أوليمبياكوس في دوري الأبطال، وقبلها تعادل مع أوجسبورج في البوندسليجا.

"بيلد" أكدت المعلومة، وأضافت أن مانشستر يونايتد هو الآخر مهتم بالمدرب الألماني المخضرم في حال قرر إقالة أولي جونار سولشاير من منصبه.

وكانت آخر لقاءات مانشستر يونايتد الأحد الماضي انتهت بتعادله مع ليفربول بهدف لكل جانب، واستمراره في النصف الثاني من جدول البريميرليج.