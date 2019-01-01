ليفاندوفيسكي يسجل الإنطلاقة التهديفية الأفضل بتاريخ الدوري الألماني

المهاجم البولندي يدخل التاريخ مرة أخرى برقم جديد

واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، تحطيمه للأرقام القياسية على جميع المستويات بقميص بايرن ميونخ الألماني.

ليفا نجح في تسجيل الهدف الثاني لبايرن بشباك يونيون برلين، بالمواجهة التي تجمعهما اليوم السبت، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري.

الهدف يجعل البولندي هو أول لاعب في تاريخ البوندسليجا، يتمكن من التسجيل في أول 9 مباريات على التوالي بالمسابقة.

ويأتي ذلك بعدما أحرز نجم بايرن 13 هدف في 9 مباريات فقط حتى الآن بقميص النادي البافاري.

تيو: الأبطال هدفي مع ميلان وهذا سبب فشلي في مدريد

رئيس برشلونة الأسبق: المدرعات كانت تنقلني إلى البرنابيو

ويتفوق ليفاندوفيسكي على بيير أيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الحالي وبوروسيا دورتموند السابق،والذي نجح في التسجيل بأول 8 مباريات بالدوري الألماني بموسم 2015/2016.

يذكر أن فوز بايرن اليوم سيمنحه صدارة البوندسليجا بشكل مؤقت، بـ18 نقطة، في انتظار باقي مباريات الجولة وأهمها بوروسيا مونشنجلادباخ ضد أينتراخت فرانكفورت، وديربي الرور بين دورتموند وشالكة.