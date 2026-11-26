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حاول يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، تهدئة الأجواء المتوترة في أليانز أرينا عقب التصريحات النارية التي أطلقها يوشوا كيميتش. فقد انتقد لاعب الوسط علنًا إدارة النادي بسبب طريقة تعاملها مع جمال موسيالا، وذلك بعد ليلة أوروبية مخيبة.

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توتر داخلي في أليانز أرينا

تعكرت الأجواء داخل بايرن ميونخ إثر سلسلة من الخلافات العلنية بين كبار مسؤولي النادي وأبرز لاعبيه تأثيرًا. وتدخل دريسن الآن لاحتواء حالة الاستياء المتزايدة، بعدما شن كيميتش هجومًا لاذعًا على طريقة إدارة مجلس الإدارة للوضع المحيط بموسيالا . ويأتي هذا التوتر في توقيت صعب على النادي البافاري، الذي يسعى للحفاظ على استقراره رغم الضغوط الخارجية المتصاعدة.

وفي حديثه إلى صحيفة أبندتسايتونغ، أوضح دريسن أنه يريد إبعاد النقاش عن الأضواء، إذ يحرص الرئيس التنفيذي على أن تبقى شؤون النادي الداخلية بعيدة عن العلن، لا سيما في ظل حساسية الملفات المطروحة. وقال دريسن للصحيفة، في إشارة إلى رغبته في التزام الصمت: «أريد الاكتفاء بما قلته في مناسبات أخرى. علينا أن نركز على معالجة الأمور، لا على الكلام فقط. نريد حل هذه المسألة داخليًا».

كيميتش يدافع عن زميله

أثارت تصريحات أدلى بها مؤخرًا كل من أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه، من رموز بايرن ميونخ، جدلًا واسعًا، إذ شكك الاثنان في قدرة موسيالا على استعادة مستواه السابق بعد إصابته بحالة عصبية، كما طرحا تساؤلات حول راتب الدولي الألماني. ومنذ ذلك الحين، تلقى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا دعمًا من جهات عدة، من بينها زميله كيميتش، الذي وجه رسالة مؤثرة دفاعًا عنه عقب خسارة بايرن أمام ليل بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كيميتش في المنطقة المختلطة: «بشكل عام، يجب النظر إلى الوضع من زوايا مختلفة. أتفهم تمامًا أن هذا الموقف ليس سهلًا على النادي أيضًا».

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خلل في التواصل

يكمن جوهر استياء كيميتش في ما يراه غيابًا للحماية التي يستحقها اللاعب بصفته فردًا. فقد عاش موسيالا موسمًا صعبًا في 2026-2027، إذ سقط لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا مرتين خلال مباريات التحضير للموسم في أغسطس، قبل أن يكشف أنه شُخّص بحالة عصبية قابلة للعلاج تسبب نوبات «غياب» قصيرة. ورغم تأكيد الأطباء أن هذه الحالة لا تشكل أي خطر على مسيرته على المدى البعيد، رأى كيميتش أن بايرن ميونخ، وإن كان تاريخيًا أكبر من أي فرد، فإن ذلك لا يبرر تعريض لاعب للتدقيق العلني في فترة يكون فيها بهذا القدر من الهشاشة.

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وأضاف كيميتش خلال حديثه الحماسي إلى وسائل الإعلام: «ما لا أفهمه هو الطريقة التي يُتحدث بها عن هذا الأمر علنًا. لا يجوز أبدًا أن يُحمَّل لاعب العبء كله. بالطبع، النادي يأتي دائمًا أولًا وهو أكبر منا كلاعبين، لكنه ليس أكبر من الإنسان. وهذا أمر مرفوض تمامًا. كما أنه ليس من نهج بايرن، خاصة في هذا التوقيت بالذات، بعدما أكدت مرارًا مدى تميز هذا النادي».

مطالبة بالعودة إلى الوحدة

واستعاد كيميتش تجاربه الشخصية داخل النادي ليوضح لماذا بدت له التطورات الأخيرة غريبة إلى هذا الحد، في وقت يحتل فيه بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر بوروسيا دورتموند. كما يحتل الفريق المركز الخامس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين عن المركز الثامن، وهو آخر مركز يمنح التأهل المباشر إلى دور الستة عشر.

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واختتم كيميتش حديثه قائلًا: «حتى في حالتي الشخصية، كان النادي استثنائيًا بشكل لا يصدق . كان بإمكانك أن تشعر حقًا بأن روح التكاتف هذه تُعاش على أرض الواقع. ما حدث الآن أمر لا ينبغي أبدًا أن يحدث بهذه الطريقة. أجده غير مفهوم على الإطلاق».