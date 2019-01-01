كوفاتش لا يهتم بالحديث عن إقالته

وسط عاصفة من الهجوم والمطالبة برحيله

قلل نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ، من أهمية الحديث عن تعرضه للإقالة بسبب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة.

بايرن فاز مؤخراً على أوليمبياكوس 3/2 بدوري أبطال أوروبا، ولكن بمستوى غير مقنع بعد التعادل مع أوجسبورج بالدوري الألماني.

كوفاتش قال عن أنباء إقالته:"الجميع يتوقع الفوز وتقديم كرة قدم جميلة، نحن نريد ذلك أيضاً، ولكنك لا تستطيع ضمان هذا الشكل في كل مباراة".

وأضاف:"نحن نعاني حالياً من الناحية الدفاعية، وهناك العديد من الأخطاء الفردية، ونسعى للتحسن والتغلب على هذه المظاهر السلبية".

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وتابع:"أؤكد لكم أنني في محادثات متواصلة مع إدارة النادي، عاصفة الهجوم والحديث عن الإقالة مصدرها من الخارج فقط، تجربة العام الماضي تجعلني أكثر هدوءاً".

وتأتي تصريحات كوفاتش قبل اللعب أمام يونيون برلين غداً السبت في الدوري، وهو في المركز الثالث بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.