بايرن ميونخ عن ضم كين: سيتي وليفربول نجحا لسنوات دون رأس حربة!

المدير الرياضي لبايرن ميونخ يكشف إمكانية تحرك ناديه للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

علق البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني على أنباء رغبة الفريق البافاري في التعاقد مع هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط هاري كين بالانتقال إلى بايرن ميونخ، ليسد الفراغ الذي تسبب فيه رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 45 مليون يورو، بعد شد وجذب بين اللاعب وإدارة بايرن ميونخ، امتدت من نهاية منافسات موسم 2021-22، وحتى إتمام الصفقة مع "البلوجرانا".

ماذا قال حميديتش؟

عقد كين مع توتنهام ينتهي في صيف 2024، ولم يتم تجديد عقد المهاجم مع النادي اللندني بعد، ومع ذلك فإن بايرن ميونخ لا يطارد المهاجم لأن النادي البافاري يحاول اتباع خطى مانشستر سيتي وليفربول خاصة وأنهما يلعبان بدون رأس حربة تقليدي.

وفي تصريحات لصحيفة "Suddeutsche Zeitung" الألمانية، قال حميديتش عن التعاقد مع قائد منتخب إنجلترا: "هذه شائعات، نحن نسير بطريقة مختلفة في الوقت الحالي، مانشستر سيتي وليفربول نجحا لسنوات بدون رأس حربة".

وقال في ختام حديثه عن الأمر: "الجودة الهجومية نادرة جدًا حاليًا في أوروبا، الآن مهمة المدرب وفريقه هي التوازن بين الهجوم والدفاع".

ما هي التعاقدات التي قام بها بايرن ميونخ؟

وبعيدًا عن اللاعبين الراحلين أو الشائعات، فقد أبرم بايرن ميونخ مجموعة قوية للغاية من التعاقدات لتعزيز صفوفه في موسم 2022-23.

البداية جاءت بضم السنغالي ساديو ماني من ليفربول، والمدافع الهولندي ماتايس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي، ولاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبرخ والظهير المغربي نصير مزراوي من أياكس.

أما آخر صفقات بايرن ميونخ، فكانت التعاقد مع الفرنسي الشاب ماتياس تيل قادمًا من رين الفرنسي.