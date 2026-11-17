بايرن ميونخ ضد كولن: تفاصيل المباراة

الدوري الألماني - الجولة 10 20 نوفمبر 2026 - 14:30 أليانز أرينا

الدوري الألماني يعود بعد التوقف الدولي في نوفمبر بمواجهة كلاسيكية بين فريق قوي وآخر أضعف

يستضيف بايرن ميونخ فريق كولن على ملعب أليانز أرينا في ميونخ ضمن الدوري الألماني، في مباراة يخوضها حامل اللقب وهو في موقع مهيمن على صدارة الترتيب، لكنه يواجه قائمة متزايدة من الإصابات.

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يتصدر فريق فينسنت كومباني جدول الدوري الألماني ويقدم مستويات قوية في مختلف المسابقات، رغم أن المدرب نفسه لم يعد إلى مقر التدريبات إلا مؤخرًا بعد فترة أمضاها في المستشفى إثر وعكة صحية. ومن المتوقع أن يعود إلى مقاعد البدلاء بعد التوقف الدولي.

ولا تزال الإصابات تثير القلق في بايرن. فقد بدأ جمال موسيالا ولويس دياز العودة تدريجيًا إلى التدريبات، ومن المتوقع عودتهما، لكن سيرج جنابري وإسماعيل صيباري سيغيبان حتى نهاية العام. وجاءت الضربة الأخيرة بإصابة ألفونسو ديفيز بتمزق عضلي في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر أثناء مشاركته الدولية مع كندا، وأكد النادي غيابه لعدة أسابيع.

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يصل كولن إلى أليانز أرينا بعد سلسلة من النتائج الصعبة، وهو يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الألماني. ولم يحقق فريق رينيه فاجنر سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات له بالدوري، وسيحتاج إلى تقديم أفضل مستوياته لإزعاج أصحاب الأرض.

ويعاني الضيوف أيضًا من إصابات، إذ يغيب عماد رونديتش وتيمو هوبرز وراف فان دن بيرج وتايس دالينجا وراجنار آخه قبل الرحلة إلى ميونخ.

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