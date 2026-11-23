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انضم كارستن راميلو، رئيس نقابة اللاعبين «رابطة لاعبي كرة القدم المتعاقدين» (VDV)، إلى منتقدي طريقة تعامل بايرن ميونخ مع جمال موسيالا، وهاجم مسؤولي النادي.

قال اللاعب الدولي السابق إن مسؤولي بايرن وجّهوا «رسالة سيئة» بطريقة تعاملهم مع موسيالا، وذلك في حديث إلى RTL/Sky Sport. وأضاف: «أعتقد أن المسؤولين سجلوا هنا هدفًا في مرماهم بالفعل».

واتهم راميلو، البالغ من العمر 52 عامًا، عضو مجلس الإشراف في بايرن كارل هاينز رومينيغه وزملاءه بتجاهل الإنسان وراء اللاعب. وقال: «أشعر بالأسف على هذا الفتى. ما ينساه كثيرون هو أن اللاعبين، رغم أنهم يكسبون اليوم أكثر بكثير مما كنا نكسبه في أيامنا، بشر في النهاية. والجانب النفسي مهم للغاية في كرة القدم أيضًا». وأضاف أن الانتقادات الصادرة من داخل النادي «لم تكن مفيدة»، وقال: «أعتقد أن أثر بعضها سيبقى معه».

وقال راميلو إن صورة بايرن قد تتضرر أيضًا: «لطالما عُرف بايرن بأنه نادٍ يهتم بلاعبيه كثيرًا، ويساعد العديد من لاعبيه السابقين أيضًا. من الواضح أن سماع شيء كهذا الآن مؤشر سيئ. إجراء نقاش كهذا علنًا لا ينسجم حقًا مع نهج بايرن ميونخ. هذا أمر لا يُفعل».

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ورفض راميلو الاقتراح، الذي طرحه رومينيغه بصورة أساسية، بإمكانية تعديل عقد موسيالا إذا لم يتمكن صانع الألعاب من استعادة لياقته بالكامل نتيجة مرضه العصبي. وقال: «علينا أن نكون واضحين بشأن أمر واحد: العقد عقد. وقّع عليه الطرفان، ولا يمكن تغيير ذلك».