"تخيل لو بايرن فعل هذا الأمر" .. رئيس البافاري يفجر مفاجأة غير سارة بخصوص مرض موسيالا

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اللاعب تعرض لنوبات صرع في الملعب

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يساور أولي هونيس شكوك كبيرة حول ما إذا كان جمال موسيالا سيعود يومًا ليصبح لاعبًا يصنع الفارق في صفوف بايرن ميونخ.

"نحن هنا أمام معضلة. إنه يعاني من مرض لا يمكن شفاؤه بسهولة، لكن يمكن السيطرة عليه إلى حد ما بالأدوية"، هذا ما قاله الرئيس الفخري لبطل ألمانيا القياسي في برنامج "Sonntags-Stammtisch" على قناة BR، ثم أردف بفكرة مثيرة للجدل قائلًا: "لكن ما إذا كان سيستعيد يومًا القدرة على الأداء التي كان يتمتع بها في السابق…"

تعرض موسيالا لانتكاسات متكررة بعد إصابته الخطيرة خلال كأس العالم للأندية في صيف 2025، وهو يعاني منذ أواخر سبتمبر/أيلول من تمزق في الألياف العضلية. علاوة على ذلك، وفي أعقاب حالتي انهيار خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، تبيّن أن اللاعب الدولي الألماني يعاني من خلل وظيفي عصبي ينتج عنه حالات غياب ذهني مؤقتة قصيرة لكنها قابلة للعلاج بشكل جيد. ويتعلق الأمر هنا بأحد أشكال نوبات الصرع.

"لكنه الآن لا يزال يتقاضى راتبًا. تخيّلوا أن يُقدم بايرن ميونخ الآن على التشكيك في عقده"، أثار هونيس المزيد من الانتباه وأكد: "ما يستطيع تقديمه الآن لم يعد هو ما ينص عليه العقد." وردًا على سؤال، أكد الزعيم التاريخي لبايرن ميونخ أن المرض غير مُنظّم في عقد موسيالا.

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جمال موسيالا خاض أربع مباريات فقط هذا الموسم

لا يزال موسيالا مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2030، ووفقًا للمعلومات المتداولة فهو من بين أعلى اللاعبين أجرًا على الإطلاق في النادي. وبعد تمديد عقد هاري كين الذي أُعلن عنه خلال الأسبوع، بات الأخير الآن على رأس قائمة الرواتب في النادي البافاري منفردًا.

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من المقرر أن تتم عودة موسيالا الجديدة إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي المرتقبة في نهاية الشهر، عندما يلتقي بايرن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني مع كولن. وحينها، وبحسب هونيس، قد يتمكن المدرب فينسنت كومباني، الذي أمضى مؤخرًا بضعة أيام في المستشفى بسبب التهاب في السحايا، من العودة للوقوف على خط التماس مجددًا.

شارك موسيالا في الموسم الجاري في أربع مباريات فقط حتى الآن. ففي الفوز الكاسح على يونيون برلين بنتيجة 7-0، سجل هدفًا وصنع آخر، لكن لم تتحقق له مساهمات تهديفية إضافية.

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وإلى جانب موسيالا، اضطر بايرن مؤخرًا للاستغناء عن عدد من اللاعبين الهجوميين. ففي حين تلوح في الأفق عودة لويس دياز (تمزق حزمة عضلية) أيضًا بعد فترة التوقف الدولي، سيغيب سيرج غنابري (إصابة في عضلة الفخذ) وإسماعيل السيباري (تمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي) لعدة أشهر أخرى. بل إن الأخير اضطر لإجراء عملية جراحية.