إسبانيول يحدد سعر روكا لبايرن ميونخ

بايرن نفى تفديم عرض للإسباني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حدد إسبانيول السعر الذي يطلبه من أجل التخلي عن خدمات نجمه مارك روكا، في ظل اهتمام بايرن ميونخ بالإسباني الشاب.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وألمانية في الأسابيع الماضية أن بايرن ميونخ تقدم بعرض لشراء متوسط الميدان.

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وعلم "جول" أن إسبانيول طلب من بايرن ميونخ دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 40 مليون يورو في عقد روكا الممتد حتى 2022.

وكان راديو كاتالونيا قد أفصح عن تقدم بايرن بعرض في حدود 18 مليون يورو، ولكن كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن، نفى وجود العرض.

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مدرب إسبانيول ديفيد جاليجو أكد في تصريحات الخميس الماضي عدم اكتراثه بالأحاديث المتعلقة بسوق الانتقالات، وتركيز لاعبيه على الفريق.

وتألق روكا بشكل لافت في أمم أوروبا تحت 21 عاماً التي تُوج بها المنتخب الإسباني مطلع الصيف الجاري.