Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern FansGetty
GOAL

ترجمه

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات بايرن ميونخ مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الألماني
القنوات الناقلة
بايرن ميونخ
كأس ألمانيا
دوري أبطال أوروبا

هنا تحصلون على جميع المعلومات حول نقل مباريات نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا (DFB).

يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. ستعرفون هنا القنوات التي تهتم بمتابعة بايرن.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة يوم الجمعة وتملك جميع المباريات الفردية وكذلك مباراة القمة ضمن بثها المباشر. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر.

أما DAZN فقد ضمن لنفسه «الكونفرانس» المرغوب يوم السبت، ولا يزال كذلك موطن مباريات يوم الأحد. لذلك يعتمد الأمر على موعد مباراة بايرن ميونخ، وهو ما يحدد جهة البث.

في البث التلفزيوني المجاني، لا توجد سوى عملية نقل واحدة في مناسبات محددة في البوندسليغا، من بينها مباراة الافتتاح لمرحلة الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 هي الوجهة المناسبة.

على DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لنادي بايرن ميونخ مباشرةً، إذ تُعرض مباراة واحدة فقط يوم الثلاثاء في كل جولة حصريًا على Amazon Prime. لكن قريبًا سيكون هناك تغيير: عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من عام 2027.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
ريال مدريد crest
إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا تغطية على البث التلفزيوني المجاني. عندها سيكون ZDF حاضرًا.

تُعرض جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرةً على Sky. غير أنّه في كل دور تُبث بعض المباريات بشكل منفرد عبر القنوات العامة ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، إذ غالبًا ما يختار ARD وZDF مباريات الفريق البافاري.

على الموقع الإلكتروني لـ SPOX ستجدون متابعة لحظية (Liveticker) لجميع مباريات بايرن ميونخ، لتبقوا دائمًا على اطلاع. من هنا. 

التأسيس27 فبراير 1900
ألقاب الدوري34
ألقاب الكأس20
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
اللاعب الأكثر مشاركةتوماس مولر (765 مباراة)
إعلان